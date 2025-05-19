В ЕС согласовали фонд милитаризации на €150 млрд

Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали предложенный Еврокомиссией (ЕК) фонд милитаризации ЕС, сообщает AFP со ссылкой на дипломатов. Решение по фонду объемом €150 млрд было принято вечером 18 мая. Он должен помочь Европе «перевооружиться перед лицом российской угрозы и опасений по поводу надежности США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Идея о создании фонда «Действий по обеспечению безопасности в Европе» (Security Action for Europe, SAFE) была представлена в марте. Страны-члены ЕС несколько недель «торговались» о том, на что можно потратить деньги и как страны за пределами ЕС смогут получить к нему доступ, пишет агентство. Соглашение предполагает, что 35% стоимости вооружений будут покрывать производители за пределами блока. При этом Великобритании нужно будет заключить отдельное соглашение с ЕС, чтобы фондом могла воспользоваться британская оборонная промышленность.

Текст одобренного послами соглашения должны утвердить главы МИД стран ЕС. Их встреча состоится в Брюсселе 27 мая.

Общий план ЕК по перевооружению может обойтись Европе в €800 млрд. Предполагается, что SAFE будет использоваться ЕС для закупки боеприпасов, артиллерии, средств ПВО, ракетных установок и беспилотников. В конце апреля The Times сообщала, что британский премьер Кир Стармер близок к заключению сделки по доступу к оборонному фонду ЕС.

Подробности — в материале «Ъ» «Европейская оборона».