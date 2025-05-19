Из-за атак БПЛА на автомобили в Белгородской области пострадали пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что еще пять мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников на автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Валуйском округе при ударе дрона по грузовику ранение получил водитель. Он госпитализирован с множественными осколочными ранениями груди, рук и ног. Еще один водитель пострадал в селе Бессоновка Белгородского района. Мужчину доставили в белгородскую больницу №2 с ранениями шеи, спины, груди и рук. В селе Графовка Шебекинского округа две женщины и один мужчина пострадали при атаке беспилотника на автомобиль, находившийся рядом с соцобъектом. Все трое госпитализированы с осколочными ранениями и баротравмами.

Утром господин Гладков сообщал о пострадавшем водителе автобуса в Шебекинском городском округе. Там же дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились две женщины. Одна из них погибла при детонации, другая доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Полина Мотызлевская