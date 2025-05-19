В Саратовской области 24 мая будет действовать запрет на продажу алкоголя

На территории Саратовской области 24 мая нельзя будет приобрести алкогольные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Причиной введения запрета станет празднование в школах «Последнего звонка». Ограничения не коснутся общепита, но в этом случае нельзя торговать навынос.

Нарушителей требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции будут штрафовать. Так, в отношении должностных лиц применяется штраф в размере от 20 до 40 тыс. руб., юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб. с возможной конфискацией продукции.

Павел Фролов