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Мэрия Перми планирует передать в краевую собственность 18 земельных участков

Администрации Перми планирует безвозмездно передать в собственность Пермского края 11 дорожных объектов и 18 земельных участков. Это предусматривает проект постановления, внесенный в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди земельных участков, передаваемых в краевую собственность, площадка для размещения дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы», а также участки в Мотовилихинском, Индустриальном и Дзержинском районах, которые будут использованы для строительства и ремонта дорог, в частности автомобильной дороги «Переход ул. Стахановская — Ива» на участке ул. Старцева — Ива.

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