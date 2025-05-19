Мэр Краснодара инициировал проверку законности размещения аттракционов

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил проверить законность размещения уличных аттракционов в городе. Поручение прозвучало на аппаратном совещании в администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Жители города жалуются на батуты, установленные на ул. Героев-Разведчиков, в Молодежном микрорайоне и других спальных районах. Как отметил господин Наумов, в отличие от муниципальных парков, безопасность на указанных объектах никто не контролирует.

Мэр поручил управлению муниципального контроля принять меры в отношении аттракционов без разрешительных документов и оперативно демонтировать карусели из-за потенциальной опасности.

В администрации также отметили, что владельцы самовольно установленных аттракционов обычно размещают их на газонах, после чего остается поврежденный грунт. При этом бюджет города не получает налоговых поступлений от такой деятельности.

На совещании обсудили и вопросы безопасности детей во время летних каникул, которые начнутся после 24 мая. По информации, размещенной Евгением Наумовым в своем Telegram-канале, в Краснодаре насчитывается около 205 тыс. школьников.

Анна Гречко