В Таганроге браконьеры ловили нерестовую рыбу запрещенными сетями

Сотрудники Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух браконьеров в акватории Таганрогского залива. Местные жители сетями ловили нерестовую рыбу. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Во время рейда, проводившегося в рамках операции «Путина-2025», полицейские обнаружили на берегу водоема двух мужчин 45 и 46 лет. С помощью незаконного орудия лова браконьеры удили рыбу в местах нереста.

Отмечается, что ловля лесковыми сетями является одним из способов массового истребления водных биологических ресурсов. Рыбакам грозит возбуждение уголовного дела по 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Участники рейда конфисковали из сетей браконьеров сазанов, серебряных карасей, лещей и донскую сельдь. Специалисты оценили ущерб, нанесенный водным биоресурсам в 30 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал как за незаконную ловлю рыбы на Дону задержали трех браконьеров.

Валентина Любашенко