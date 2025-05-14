За незаконную ловлю рыбы на Дону задержали трех браконьеров
В период с 1 апреля по 7 мая 2025 года в рамках антибраконьерской акции «Путина 2025» специалистами министерства проведено 116 рейдовых мероприятий на внутренних водоёмах Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального минприроды.
Фото: Александр Тимошенко, Коммерсантъ
По итогам рейдовых проверок составлен один протокол об административных правонарушениях, а также возбуждено три уголовных дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы, уточняют в ведомстве.
Операция «Путина 2025» продолжится до 31 мая 2025 года.