За незаконную ловлю рыбы на Дону задержали трех браконьеров

В период с 1 апреля по 7 мая 2025 года в рамках антибраконьерской акции «Путина 2025» специалистами министерства проведено 116 рейдовых мероприятий на внутренних водоёмах Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального минприроды.

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По итогам рейдовых проверок составлен один протокол об административных правонарушениях, а также возбуждено три уголовных дела по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Задержанным может грозить до пяти лет лишения свободы, уточняют в ведомстве.

Операция «Путина 2025» продолжится до 31 мая 2025 года.

Валентина Любашенко