Продажу алкоголя ограничат в Удмуртии в день Последнего звонка

В Удмуртии ограничат продажу алкоголя в день Последнего звонка, 24 мая. Исключение — предприятия общепита, сообщил в Telegram министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

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«Совместно с правоохранительными органами… будем организовывать круглосуточные рейды. В прошлом году мы проверили 460 объектов. В 16-ти выявили нарушения»,— добавил господин Лашкарев. Всех нарушивших запрет в том году оштрафовали. Так, с ИП взыскивали по 20-40 тыс. руб. С юридических лиц — до 300 тыс. руб.