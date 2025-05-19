В Ярославле вынесли приговор владельцу недвижимости за дачу взяток

Заволжский районный суд Ярославля признал виновным местного жителя в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Приговор опубликован на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Заволжскому городскому району была приговорена к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. за получение взяток. Следствие считало, что обвиняемая получила лично и через посредника 280 тыс. руб. за беспрепятственный прием и проверку документов для постановки на учет по месту пребывания уроженцев Средней Азии.

Теперь суд вынес приговор взяткодателю, которым оказался собственник объектов недвижимости. Он как принимающая сторона в России предоставлял мигрантам жилые помещения для проживания, а деньги передавал начальнице за беспрепятственные прием и проверку документов для постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Всего за взятки на учет поставили 94 человека, длилось преступление около четырех лет.

Приговором суда владелец недвижимости получил условный срок и штраф в размере десятикратной суммы взятки — 2,8 млн руб.

Алла Чижова