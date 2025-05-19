В Ростовской области на время экзаменов усилят меры безопасности

В Ростовской области во время проведения экзаменов усилят меры безопасности. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что все экзаменационные пункты оснастили стационарными и переносными металлодетекторами, а также системами online-видеонаблюдения и подавления сигналов подвижной связи. Кроме того, во время экзаменов усилят меры безопасности и охрану общественного порядка, организуют квалифицированное медицинское сопровождение.

В 2025 году государственную итоговую аттестацию проходят 45,7 тыс. девятиклассников и 16,9 тыс. выпускников 11-х классов. Для выпускников девятых классов основной период начнется с 21 мая и завершится 2 июля, для одиннадцатых классов — с 23 мая по 4 июля. Для пересдачи также предусмотрены единые дни —3 и 4 июля.

Мария Хоперская