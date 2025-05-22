Вторичный рынок

Высокий спрос на локальные валютные облигации отмечается и на вторичном рынке. Как итог — все бумаги после размещения уверенно растут в цене. «Наилучшую динамику в цене на протяжении всех наблюдаемых периодов показали выпуски эмитентов первого эшелона НОВАТЭКа и СИБУРа: цены выросли на 7–8% на седьмой день после размещения и на 4–7% на четырнадцатый день. Из представителей второго эшелона лучше всех выглядели выпуски ЮГК и "Полипласта" с ростом цены на 4–5% на седьмой день и 5–8% на четырнадцатый день»,— отмечает Андрей Петров.