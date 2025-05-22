10 правил Илона Маска

«Ошибки совершать не страшно. Главное — каждый раз ошибаться в чем-то новом».
«Мы можем или наблюдать, как что-то интересное происходит вокруг нас, или быть частью этого процесса».
«Создать хорошую компанию — как испечь хороший пирог: нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях».
«"Путеводитель по галактике для автостопщиков" научил меня, что самая сложная вещь на земле — это выбрать, какой вопрос задавать. Но если уж ты выбрал его, то все остальное пойдет легко».
«У меня есть собственное кладбище неудачных попыток. Там стоит множество надгробий, а где-то в глубине полно свежевырытых могил, которые ждут, когда в них что-то окажется. Но я делаю все для того, чтобы они оставались пустыми».
«Когда у тебя появится первый миллион долларов, твоя жизнь изменится. Любой, кто утверждает, что это не так, говорит ерунду».
«Люди должны следовать за своей страстью. Это сделает их более счастливыми».
«Должны быть причины, по которым вы встаете с кровати утром и хотите жить дальше».
«Я всегда вкладываю собственные средства в компании, которые создаю».
«Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа».