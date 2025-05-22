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Коммерсантъ FM
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10 правил Илона Маска

  • «Ошибки совершать не страшно. Главное — каждый раз ошибаться в чем-то новом».
  • «Мы можем или наблюдать, как что-то интересное происходит вокруг нас, или быть частью этого процесса».
  • «Создать хорошую компанию — как испечь хороший пирог: нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях».
  • «"Путеводитель по галактике для автостопщиков" научил меня, что самая сложная вещь на земле — это выбрать, какой вопрос задавать. Но если уж ты выбрал его, то все остальное пойдет легко».
  • «У меня есть собственное кладбище неудачных попыток. Там стоит множество надгробий, а где-то в глубине полно свежевырытых могил, которые ждут, когда в них что-то окажется. Но я делаю все для того, чтобы они оставались пустыми».
  • «Когда у тебя появится первый миллион долларов, твоя жизнь изменится. Любой, кто утверждает, что это не так, говорит ерунду».
  • «Люди должны следовать за своей страстью. Это сделает их более счастливыми».
  • «Должны быть причины, по которым вы встаете с кровати утром и хотите жить дальше».
  • «Я всегда вкладываю собственные средства в компании, которые создаю».
  • «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа».

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