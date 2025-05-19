Троих сообщников зарубежных телефонных мошенников задержала петербургская полиция

Петербургская полиция задержала еще троих подозреваемых в содействиии зарубежным телефонным мошенникам. Двое из них проживали в Дагестане, еще один в городе на Неве. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли смартфоны, банковские карты и электронные носители информации. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в социальных сетях.

По словам госпожи Волк, криминальная схема работала с начала 2025 года. Молодые люди действовали по указанию анонимных кураторов. В арендованной квартире они разместили специальные технические устройства – GSM-шлюзы. Участники группы обеспечивали бесперебойную работу сим-карт сотовых операторов.

Сим-карты в целях конспирации регистрировали на иностранцев или несуществующих лиц. По указанию мошенников на абонентские номера данных сим-карт доверчивые россияне переводили деньги, которые впоследствии конвертировались в криптовалюту. Всего правоохранители установили 77 эпизодов противоправной деятельности группы. Сейчас фигуранты дела находятся под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Парголово обнаружил у себя в квартире пропажу денег и драгоценностей примерно на 4 млн рублей после визита сотрудника клининговой службы.

Андрей Маркелов