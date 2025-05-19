Сельсоветы на законном основании

Хакасия может сохранить двухуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Соответствующий законопроект глава республики Валентин Коновалов направил в верховный совет региона. Мнения представителей муниципальной власти Хакасии относительно будущего МСУ разделились. Представители партии власти о своей позиции сообщат на сессии, где будет рассматриваться законопроект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению главы Хакасии Валентина Коновалова, местные условия делают целесообразным сохранение в республике двухуровневой модели МСУ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ По мнению главы Хакасии Валентина Коновалова, местные условия делают целесообразным сохранение в республике двухуровневой модели МСУ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Хакасии коммунист Валентин Коновалов внес в республиканский парламент законопроект о территориальной организации местного самоуправления. Документ (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») предполагает сохранение в регионе двухуровневой модели МСУ с сельскими поселениями в качестве самостоятельных муниципалитетов.

Напомним, в июне 2025 года вступит в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он оставляет субъектам федерации право выбора одной из моделей МСУ: одноуровневой, двухуровневой или смешанной. Регионы должны привести свое законодательство в соответствие с федеральным.

В законопроекте, подготовленном главой Хакасии, перечислены сельские и поселковые советы всех восьми сельских районов республики. «В соответствии с ч. 4 ст. 9 федерального закона №33-ФЗ установлено, что в субъектах Российской Федерации, имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности, регулирование вопросов организации местного самоуправления может осуществляться с учетом особенностей, предусматривающих возможность сохранения установленной законом субъекта… на день вступления в силу настоящего федерального закона территориальной организации местного самоуправления»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Как писал «Ъ-Сибирь», Валентин Коновалов уже заявлял о своем отношении к реформе МСУ. «У нас в Хакасии двухуровневая система сложилась давно. Люди к ней привыкли. Однозначно она обеспечивает более тесную связь власти с населением. Мое мнение — надо спросить жителей, как минимум»,— говорил он, например, в эфире телекомпании РТС.

Парламентское большинство в верховном совете принадлежит единороссам. В середине апреля президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) предложил главам муниципалитетов направить партии свои мнения относительно реформы МСУ.

«Данная информация получена и направлена во фракцию верховного совета. Позицию реготделения выразит фракция на сессии»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе РО ЕР, не уточнив, кто из глав поделился своим мнением и каким.

В апреле за двухуровневую модель высказалось большинство участников встречи главы Таштыпского района Николая Чебодаева с жителями района. 15 мая сохранение статус-кво поддержала сессия райсовета Боградского района. «Из 16 депутатов четверо проголосовали за одноуровневую систему, остальные 12 — за двухуровневую. Решение направлено в минюст Хакасии»,— рассказала «Ъ-Сибирь» спикер районного парламента Елена Михель. В тот же день, по данным администрации Туимского сельсовета Ширинского района, жители села Туим на встрече с Валентином Коноваловым попросили его «оставить двухуровневую систему управления».

Но в муниципалитетах Хакасии есть и сторонники их ликвидации на уровне сел. «Не надо бояться реформы, перехода на одноуровневую систему власти. Никто никого убирать не будет. Никто никого зачищать не будет. Это абсолютная неправда. Профессионалы у нас и без того на вес золота, чтобы вот так просто от них отказываться. А правда в том, что благодаря этому мы сэкономим ресурсы»,— заявила, например, в эфире радиостанции «Искатель» глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

В пресс-службе верховного совета подтвердили, что парламент получил законопроект. По ее данным, документ будет рассмотрен в июне.

Валерий Лавский