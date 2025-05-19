Жителя Игринского района отправили в колонию за показ свастики в СИЗО

Глазовский райсуд признал 49-летнего жителя Игринского района виновным в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он показывал свастику другим заключенным в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что у подсудимого была татуировка «свастики» на шее, которая является символом нацистского движения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за подобные действия (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). В июле 2024 года, находясь в СИЗО по уголовному делу о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), фигурант снова демонстрировал свою татуировку другим заключенным и сотрудникам учреждения.

Подсудимый свою вину не признал. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с учетом ранее не отбытого срока.