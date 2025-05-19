Ранее судимого подростка из Севастополя осудят за избиение прохожего

Следственный комитет направил в суд дело 17-летнего жителя Севастополя, который в состоянии алкогольного опьянения нанес тяжкие травмы незнакомцу на автобусной остановке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 24 января 2025 года на остановке общественного транспорта по улице Адмирала Фадеева. Находившийся в нетрезвом состоянии подросток в ходе конфликта ударил ногой по голове 26-летнего незнакомца.

Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего при взаимодействии с полицией. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении тяжкого преступления, раскаялся и детально описал механизм содеянного.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, и материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Мария Удовик