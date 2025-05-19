На предприятии в Невинномысске сотрудник погиб от удара током
Госинспекция труда Ставропольского края начала расследование несчастного случая на предприятии по производству азотных удобрений в Невинномысске. На подстанции завода электромонтер погиб от удара током при ремонте оборудования, сообщили в ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошёл 16 мая, прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, которая проведет расследование несчастного случая на производстве.