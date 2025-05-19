На предприятии в Невинномысске сотрудник погиб от удара током

Госинспекция труда Ставропольского края начала расследование несчастного случая на предприятии по производству азотных удобрений в Невинномысске. На подстанции завода электромонтер погиб от удара током при ремонте оборудования, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошёл 16 мая, прибывшие на место медики не смогли спасти пострадавшего.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия, которая проведет расследование несчастного случая на производстве.

Николай Аксенов