В Воронеже «последние звонки» в школах пойдут 24 мая, выпускные — 28 июня

«Последний звонок» в школах Воронежа пройдет в следующую субботу, 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом сообщили в мэрии облцентра, добавив, что даты мероприятий определило Минпросвещения РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В городской администрации напомнили, что от общегородского выпускного снова было решено отказаться из-за оперативной обстановки. Праздник в таком формате не проводится третий год подряд. При этом, как уточнили «Ъ-Черноземье» в мэрии, дополнительных ограничений и рекомендаций для одиннадцатиклассников не предусмотрено.

Первый общегородской выпускной в Воронеже провели в 2019 году. В 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса, в 2021-м снова провели, несмотря на ковидные ограничения на массовые мероприятия. Последний общегородской выпускной состоялся в облцентре в 2022 году. Местом проведения стал парк «Алые паруса» в Левобережном районе. Бал посетили до 7,5 тыс. человек.

Организовывала мероприятие структура ГК «Хамина» воронежского бизнесмена Евгения Хамина — ООО «Экспо ивент холл». Компания получила за это 20,1 млн руб. Охраной парка во время выпускного занималось местное же ООО «Волк-безопасность» за 1 млн руб.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова