В Самарской области в больнице нарушены требования санитарно-эпидемиологического законодательства

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства во время проверки ГБУЗ «Кинельская центральная районная больница». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Надзорное ведомство уточняет, что нарушена целостность потолков, стен и напольного покрытия в палатах хирургического и кардиологического отделений.

Прокурор внес представление главному врачу больницы. Руководство медицинского учреждения запланировало ремонт отделений в третьем квартале текущего года. В отношении юридического лица назначили штраф в размере 10 тыс. руб. Межрайонная прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

Руфия Кутляева