Полиция Краснодара проводит проверку после нападения собак на подростков
В Краснодаре полиция проводит проверку после появления в соцсетях сообщений о нападении стаи собак на подростков в хуторе Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено нападение стаи собак на подростков в хуторе Ленина»,— сказано в публикации.
Правоохранители начали проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.