Полиция Краснодара проводит проверку после нападения собак на подростков

В Краснодаре полиция проводит проверку после появления в соцсетях сообщений о нападении стаи собак на подростков в хуторе Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено нападение стаи собак на подростков в хуторе Ленина»,— сказано в публикации.

Правоохранители начали проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков