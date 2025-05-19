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Полиция Краснодара проводит проверку после нападения собак на подростков

В Краснодаре полиция проводит проверку после появления в соцсетях сообщений о нападении стаи собак на подростков в хуторе Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено нападение стаи собак на подростков в хуторе Ленина»,— сказано в публикации.

Правоохранители начали проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков

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