Астраханьэнерго ожидает поставку трансформаторных подстанций за 150 млн рублей

ПАО «Россети Юг — Астраханьэнерго» намерено заключить договор с единственным поставщиком на поставку комплектных трансформаторных подстанций. Информация об этом размещена на портале «ЕИС Закупки».

Название организации станет известно после заключения контракта. За 150 млн руб. подрядчик должен поставить «Россетям» 118 комплектных трансформаторных подстанций. Срок исполнения договора будет определен после его подписания.

В настоящее время идет работа комиссии. Название компании, которая станет поставщиком, объявят после 21 мая.

Нина Шевченко