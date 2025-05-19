Армения опровергает планы вывести российскую базу из Гюмри

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в Ереване не обсуждают вопрос о выводе с территории страны российской военной базы, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ален Симонян

Фото: Национальное собрание Республики Армения Ален Симонян

Фото: Национальное собрание Республики Армения

«Нет. Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы»,— сказал он журналистам на брифинге.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что необходимости в пребывании иностранных военных сил на территории Армении нет. Как пишет «РИА Новости», вслед за этим депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян выразил мнение, что вывод российской базы может являться одним из предварительных условий мира между Баку и Ереваном и что позиции двух стран согласованы.

По действующему договору между Россией и Арменией срок пребывания военной базы в Гюмри в Ширакской области заканчивается в 2044 году. База находится в ведомстве ФСБ и выполняет задачи по охране государственных границ республики.