В 2025 году в Ростове реализуют 10 производственных инвестпроектов

В Ростове-на-Дону сформирован перечень из 63-х инвестпроектов, реализующихся при поддержке городских властей. 20% из них ориентированы на развитие производственного кластера, сообщает пресс-служба ростовской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Данный перечень включает в себя 63 инвестиционных проекта, которые предприниматели планируют реализовать в производственной, инновационной сферах, а также по направлению торговли, деловой активности и в социальной сфере. Общая стоимость проектов – около 945 млрд рублей, поясняют в сообщении.

По информации источника, проекты, ориентированные на производство, играют ключевую роль в развитии ростовского бизнеса. В общем объеме инвестиционных инициатив они составляют 20%. На фоне новых инициатив продолжается реализация ранее запущенных инвестрограмм: импортозамещающий проект «Бештау» по выпуску радиоэлектроники, строительство завода цинковых белил «Эмпилс-Цинком», возведение предприятия по выпуску пищевого оборудования «Иннотехом». Ожидается, что после завершения этих проектов будет создано свыше 3 тыс. новых рабочих мест.

Валентина Любашенко