В Ярославле Советскую площадь переоборудовали под фан-зону

В Ярославле на Советской площади 19 мая будет организована фан-зона для просмотра выездного матча ХК «Локомотив». Как сообщил губернатор Михаил Евраев, трансляция состоится при любой погоде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На Советской площади на здание правительства области уже повесили баннеры с эмблемой клуба. Сейчас на площадке устанавливают большой экран и сцену, а также закрытые трибуны, которые смогут вместить порядка 400 человек. Матч с «Трактором» начнется в 17:00, перед ним и во время перерывов болельщиков ждет развлекательная программа.

Напомним, что также фан-зоны в Ярославле организованы на территории Вознесенских казарм и на «Арене-2000».

Алла Чижова