В Ярославле Советскую площадь переоборудовали под фан-зону
В Ярославле на Советской площади 19 мая будет организована фан-зона для просмотра выездного матча ХК «Локомотив». Как сообщил губернатор Михаил Евраев, трансляция состоится при любой погоде.
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На Советской площади на здание правительства области уже повесили баннеры с эмблемой клуба. Сейчас на площадке устанавливают большой экран и сцену, а также закрытые трибуны, которые смогут вместить порядка 400 человек. Матч с «Трактором» начнется в 17:00, перед ним и во время перерывов болельщиков ждет развлекательная программа.
Напомним, что также фан-зоны в Ярославле организованы на территории Вознесенских казарм и на «Арене-2000».