Дом на ул. Попова, 57, снесут до 2030 года

Жилой дом на ул. Попова, 57, снесут в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на администрацию Перми. «Снос многоквартирного дома возможен только после его полного расселения. В доме расположены 28 жилых помещений, в которых проживает 45 человек»,— рассказали в мэрии.

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Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», жилой дом на ул. Попова, 57, был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом ранее мэрия точных сроков сноса не называла.

Снос дома будет произведен в том числе и для расширения улицы Попова на отрезке между улицами Ленина и Пушкина. Подробнее об этом — в материале «Ъ-Прикамье» «Такого Попова».