Перед судом предстанет экс-замначальника отдела центра «Э» Челябинской области

В региональном управлении СКР завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД РФ Александра Калитюка. Его сначала подозревали в посредничестве при передаче взятки, но он предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба челябинского управления СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 8 октября прошлого года Александр Калитюк получил от знакомого 3,5 млн руб. за содействие в решении гражданско-правового спора. Сотрудник полиции пообещал, что после его вмешательства Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворит жалобу его знакомого, а также отменит решения нижестоящих инстанций, считает следствие. Однако Александр Калитюк похитил деньги и не выполнил обещанное, заявляет СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего заместителя начальника одного из отделов центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД РФ Александра Калитюка задержали в октябре 2024 года. Сначала его подозревали в посредничестве при передаче взятки от представителя коммерческих структур. С момента задержания до начала марта 2025 года Александр Калитюк находился в СИЗО, после чего ему изменили меру пресечения на домашний арест.