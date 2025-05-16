В Ульяновске задержан экс-руководитель МБУ «Дорремстрой»

Как стало известно «Ъ-Волга», в Ульяновске возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции совместно с представителями регионального следственного управления СКР в ульяновском МБУ «Дорремстрой» проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Как сообщили «Ъ-Волга» два источника, близкие в к правоохранительным органам, в ходе ОРМ был задержан экс-руководитель организации Сергей Рябов, который исполнял обязанности директора с апреля 2024 года по март 2025 года. В УМВД и СУ СКР ситуацию не комментируют. Пока подозреваемому обвинение не предъявлено.

Андрей Васильев, Ульяновск