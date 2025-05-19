ИНСОМАР: 76% опрошенных одобряют идею воссоздания пионерии

Воссоздание пионерской организации одобряет большинство опрошенных россиян (76%). Это следует из результатов опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР), приуроченного к отмечавшемуся в СССР 19 мая Дню пионерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Идею чаще поддерживают представители старшего поколения (81%) по сравнению с молодежью (67%) и жители сел (82%) по сравнению с городскими жителями (74%). Отвечая на вопрос о том, что первое им приходит на ум при разговоре о пионерах, респонденты вспоминали красный галстук, девиз «Будь готов! Всегда готов!» и лозунг «Пионер — всем ребятам пример!». Кроме того, у опрошенных возникают ассоциации со счастливым детством, патриотизмом, сплоченностью, дружбой, уважением к старшим, помощью, дисциплиной, трудолюбием и другими положительно окрашенными понятиями.

19 мая 1922 года была основана организация «Юные пионеры имени Спартака», преобразованная позже во Всесоюзную пионерскую организацию им. В. И. Ленина. Пионерия перестала существовать после распада СССР. Ее российский аналог появился только в 2022-м — в год 100-летия пионерии, когда было учреждено общероссийское общественно-государственное «Движение первых», в которое принимают детей в возрасте от 6 до 18 лет.

День пионерии также утратил государственный статус, но традиционные для советского времени торжественные линейки по поводу этого праздника продолжает проводить КПРФ. Очередное такое мероприятие с принятием школьников в пионеры партия организовала вчера, 18 мая, на Красной площади.

Божена Иванова