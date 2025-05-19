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Коммерсантъ FM
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ИНСОМАР: 76% опрошенных одобряют идею воссоздания пионерии

Воссоздание пионерской организации одобряет большинство опрошенных россиян (76%). Это следует из результатов опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР), приуроченного к отмечавшемуся в СССР 19 мая Дню пионерии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Идею чаще поддерживают представители старшего поколения (81%) по сравнению с молодежью (67%) и жители сел (82%) по сравнению с городскими жителями (74%). Отвечая на вопрос о том, что первое им приходит на ум при разговоре о пионерах, респонденты вспоминали красный галстук, девиз «Будь готов! Всегда готов!» и лозунг «Пионер — всем ребятам пример!». Кроме того, у опрошенных возникают ассоциации со счастливым детством, патриотизмом, сплоченностью, дружбой, уважением к старшим, помощью, дисциплиной, трудолюбием и другими положительно окрашенными понятиями.

19 мая 1922 года была основана организация «Юные пионеры имени Спартака», преобразованная позже во Всесоюзную пионерскую организацию им. В. И. Ленина. Пионерия перестала существовать после распада СССР. Ее российский аналог появился только в 2022-м — в год 100-летия пионерии, когда было учреждено общероссийское общественно-государственное «Движение первых», в которое принимают детей в возрасте от 6 до 18 лет.

День пионерии также утратил государственный статус, но традиционные для советского времени торжественные линейки по поводу этого праздника продолжает проводить КПРФ. Очередное такое мероприятие с принятием школьников в пионеры партия организовала вчера, 18 мая, на Красной площади.

Божена Иванова

Фотогалерея

Прием в пионеры на Красной площади

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Справа налево: зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин

Справа налево: зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ряды пионеров пополнили школьники из Москвы, Московской, Ивановской, Калужской, Нижегородской, Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Брянской областей и Ставропольского края

Ряды пионеров пополнили школьники из Москвы, Московской, Ивановской, Калужской, Нижегородской, Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Брянской областей и Ставропольского края

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова (на фото), «чтобы уверенно бороться за достоинство страны, ее суверенитет, за благополучное будущее, надо растить настоящую смену патриотов. На мой взгляд, пионерия, комсомол и наша партия готовит такую достойную смену»

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова (на фото), «чтобы уверенно бороться за достоинство страны, ее суверенитет, за благополучное будущее, надо растить настоящую смену патриотов. На мой взгляд, пионерия, комсомол и наша партия готовит такую достойную смену»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в ряды пионеров

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в ряды пионеров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В мероприятии приняли участие лидер партии Геннадий Зюганов (на фото в центре), депутаты Госдумы от фракции КПРФ, депутаты Мосгордумы, члены и сторонники партии

В мероприятии приняли участие лидер партии Геннадий Зюганов (на фото в центре), депутаты Госдумы от фракции КПРФ, депутаты Мосгордумы, члены и сторонники партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Школьники во время торжественной линейки, посвященной 103-й годовщине создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина

Школьники во время торжественной линейки, посвященной 103-й годовщине создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в ряды пионеров

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в ряды пионеров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Госдумы Нина Останина, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Юрий Афонин, Иван Мельников, Геннадий Зюганов, Владимир Кашин и Дмитрий Новиков

Слева направо: депутаты Госдумы Нина Останина, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Юрий Афонин, Иван Мельников, Геннадий Зюганов, Владимир Кашин и Дмитрий Новиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время приема школьников в пионеры

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время приема школьников в пионеры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре) на торжественной линейке

Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре) на торжественной линейке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре) перед началом линейки

Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре) перед началом линейки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Торжественная линейка, посвященная приему школьников в ряды пионеров

Торжественная линейка, посвященная приему школьников в ряды пионеров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в пионеры

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в пионеры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Справа налево: зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ряды пионеров пополнили школьники из Москвы, Московской, Ивановской, Калужской, Нижегородской, Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Брянской областей и Ставропольского края

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова (на фото), «чтобы уверенно бороться за достоинство страны, ее суверенитет, за благополучное будущее, надо растить настоящую смену патриотов. На мой взгляд, пионерия, комсомол и наша партия готовит такую достойную смену»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в ряды пионеров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В мероприятии приняли участие лидер партии Геннадий Зюганов (на фото в центре), депутаты Госдумы от фракции КПРФ, депутаты Мосгордумы, члены и сторонники партии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Школьники во время торжественной линейки, посвященной 103-й годовщине создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в ряды пионеров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Госдумы Нина Останина, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Юрий Афонин, Иван Мельников, Геннадий Зюганов, Владимир Кашин и Дмитрий Новиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время приема школьников в пионеры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре) на торжественной линейке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов (в центре) перед началом линейки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Торжественная линейка, посвященная приему школьников в ряды пионеров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники торжественной линейки, посвященной приему школьников в пионеры

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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