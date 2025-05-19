Падают, падают, падают «Листья»

Последним полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли стала команда, которая выиграла приз в прошлом году. «Флорида Пантерс» дожала «Торонто Мейпл Лифс», удивительно крупно — 6:1 — разгромив его на чужой площадке в седьмом матче растянувшейся на максимальную дистанцию серии в том числе благодаря своему российскому голкиперу Сергею Бобровскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче против «Торонто»

Фото: John E. Sokolowski / Imagn Images / Reuters, John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче против «Торонто»

Фото: John E. Sokolowski / Imagn Images / Reuters, John E. Sokolowski-Imagn Images / Reuters

Матч, увенчавший второй раунд play-off, стал очередным аргументом в пользу того, чтобы считать «Торонто» самым незадачливым клубом в истории если не всего североамериканского спорта, то уж североамериканского хоккея точно. Великий бренд. Один из тех брендов, с которого, собственно, начиналась НХЛ. 13-кратный обладатель Кубка Стэнли — больше их лишь у «Монреаль Канадиенс». Но последняя победа датируется аж 1967 годом. Так долго без приза не оставался никто в лиге. Есть несколько клубов, у которых вообще нет Кубков Стэнли, но все они были основаны уже после того взлета «Торонто».

С 2002 года, то есть почти четверть века, команда из Торонто не проходила дальше второго раунда.

И это притом, что далеко не всегда она выглядела так, чтобы второй раунд считать законным потолком. Бывали периоды, когда в «Торонто», забывая о карме, видели претендента на серьезный рывок. Да вот хотя бы в нынешнем сезоне. Классный состав с такой линией нападения, что обзавидуется любой генеральный менеджер. Очень неплохая игра в регулярном чемпионате с первым местом в своем Атлантическом дивизионе. И даже в play-off все вроде бы шло к тому, что «Торонто» наконец пробьет потолок. Ну да, в серии с «Флоридой» он был неидеален, мучился. Но ведь, припертый к стенке, в шестой игре, на выезде, ничего не пропустив, счет сравнял. А игра седьмая состоялась ведь на площадке канадского клуба. Но все равно карма сработала.

О специфике «Торонто» неплохо рассказывает еще один статистический факт. Решающий матч серии, растянувшейся на максимальную дистанцию, матч, требующий особенной собранности, он проиграл уже седьмой раз подряд.

Удивительная череда осечек, флеру которой добавляет то, что в пяти этих матчах за соперников «Торонто» выступал Брэд Маршанд. В 2013, 2018, 2019 и 2024 годах он играл против него за «Бостон Брюинс», теперь отметился голом и двумя передачами за «Флориду», в которую перешел перед финишем регулярного первенства.

Но тут еще важно знать, как проиграл. Седьмые матчи, как правило, проходят в борьбе: напряжение, понимание цены даже маленького срыва сказываются. А тут — борьбы минимум. Преимущество «Флориды» неплохо отражает общее количество бросков — и угодивших в створ чужих ворот, и не угодивших. После двух периодов у гостей их было семь десятков, у «Торонто» — 33. Кошмарная разница.

Разница в счете после второго периода тоже была, строго говоря, убийственной для матчей такого уровня и значения — 3:0 в пользу «Флориды».

И понятно было, что ей, сохранившей с прошлого года умение «сушить» игру, разбазарить отрыв будет невероятно сложно. Нужно самой как следует постараться. Но «Флорида» цепкость и внимательность не растеряла.

О том, как «Торонто» провел седьмой матч, не хуже статистики рассказывали и реплики ее ведущих форвардов — Остона Мэттьюза и Митча Марнера. Оба, выкинув на свалку почитаемую в НХЛ политкорректность, говорили о «пассажирах» в своей команде, которых, на их взгляд, было слишком много. Причем есть подозрение, что, если бы о «пассажирах» спросили кого-то из их партнеров, они бы наверняка указали и на самих Мэттьюза с Марнером. Они тоже как-то не походили на настоящих лидеров, готовых к подвигам в ключевой момент.

Хотя те, кого изумляли эти цифры и высказывания, видимо, не зря такое пристальное внимание обращали на роль вратаря «Флориды».

Ну да, формально матч явно не тянул на то, чтобы войти в список наиболее сложных в выдающейся карьере Сергея Бобровского. Но в действительности его вклад в успех действующего обладателя Кубка Стэнли довольно значим. А может быть, он и вовсе ничуть не меньше, чем вклад душивших нападение «Торонто» и забивавших ему голы. Во второй половине стартового периода, при счете 0:0, в ситуации, когда ничего еще не прояснилось, был короткий отрезок, когда хозяева дважды подряд могли выйти вперед. Но Бобровский уверенно, словно с чем-то совершенно рядовым, справился с почти чистым выходом один на один Скотта Лоутона и с чистейшим — Стивена Лоренца.

В полуфинале «Флориду» ждет столкновение со структурно, что ли, похожим на нее «Каролина Харрикейнс» — таким же дисциплинированным и ровным. «Каролина» в своей серии без особых проблем разобралась с «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Другую полуфинальную пару составили прошлогодний финалист play-off «Эдмонтон Ойлерс» и «Даллас Старс», выбивший победителя регулярного чемпионата «Виннипег Джетс».

Алексей Доспехов