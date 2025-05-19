«Локомотив» взял победу на дом

«Локомотив» вплотную приблизился к званию обладателя Кубка Гагарина. В четвертом матче финальной серии play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ он обыграл «Трактор» на чужой площадке — 3:1 — и с таким же счетом повел в противостоянии. Приз ярославцы могут добыть уже в среду, если одолеют челябинцев на своей площадке.

Это, видимо, была иллюстрация той самой ситуации, когда две очень дисциплинированные, очень хорошо натасканные команды, успев за три матча изучить друг друга до каждой мелкой детальки, просто не знают уже, чем удивить. И получается, что коса упирается в камень.

Хоть, кто тут коса, а кто — камень, конечно, не разберешь. Оба соперника в атаке проводят примерно одинаково времени, а сами атаки, пусть иногда добираются до ворот, в основном не искрят остротой.

То есть броски есть, но все — с сопротивлением. Отсюда — дефицит меткости и мощи. Отсюда — и отсутствие голов.

Гол же был забит, когда одна из команд, кажется, немножечко все-таки увлеклась. Увлекся, закопавшись в чужой зоне, «Трактор», а «Локомотив», отобрав шайбу, мгновенно развернул контратаку. Ее концовка превратилась в иллюстрацию уже не коллективного, а индивидуального класса. Класс выразился в паузе, которой поиздевался Максим Шалунов над пытавшимся сорвать коварные ярославские планы защитником Артемом Блажиевским. Он, казалось, уже давно должен был либо бросить, либо отдать пас, но все не отдавал и не бросал, а мягко катил дальше. Блажиевский в итоге упал на лед, а Шалунов прострелил на дальний угол, где дежурил Максим Березкин. Так была сломана традиция нынешнего финала.

Во всех предыдущих матчах счет открывал «Трактор». Теперь открыл «Локомотив», про который всем известно, что если уж он ведет, то становится вдвойне крепким, почти непрошибаемым.

«Трактор», впрочем, отчаянно пытался опровергнуть то, что представлялось чуть ли не аксиомой. По игре можно было догадаться, о чем говорил в перерыве его хоккеистам тренер Бенуа Гру. О том, что нужно быть еще жестче, еще цепче — чтобы каждый контакт был в пользу хозяев. А из крохотных побед иногда рождается что-то большое.

Факт, что «Трактор» именно в плотности добавил. Только долго это не давало никаких плодов. «Локомотив» был готов к любому повороту, а его игра в обороне должна была радовать глаз продвинутого болельщика, привыкшего находить красоту даже там, где болельщик обычный находит с громадным трудом. Вот Максим Шабанов, самый опасный форвард «Трактора», получает шайбу на синей линии, разгоняется, и стадион гудит, думая, что его не остановить. Но на пути возникает защитник и спокойно тормозит Шабанова. А вот на скорости входит в зону Василий Глотов. И перед ним распахнутая дорожка к воротам. Но нет, это, разумеется, иллюзия. На дорожке мгновенно возникает барьер.

А вот на Андрея Светлакова, отвоевавшего место у ярославских ворот, идет идеальная передача. Однако ему так и не удается ничего толкового сделать с шайбой, потому что нападающего вяжет по рукам и ногам Денис Алексеев. Все успевает этот «Локомотив».

Но и ему бывает тяжело. «Трактор» на излете второго периода зажал минуты на полторы ярославцев в их зоне — колоссальное на самом деле достижение для этого финала, а на старте заключительного заработал удаление. Но «Локомотив» устоял, а потом потихоньку принялся гасить челябинский порыв.

И погасил благодаря смелому решению Ильи Николаева. Он метнул шайбу с нулевого угла, но ведь срослось. Рикошетом от шлема вратаря Зака Фукале она отскочила в сетку.

«Локомотив», как и следовало ожидать, при комфортном перевесе уверенно давил все челябинские наскоки.

А Гру, видевший, что обычные ходы не помогают, впервые убрал Фукале на скамейку ради шестого полевого игрока аж за шесть с половиной минут до сирены. А за без малого три радикальная мера сработала — Владимир Ткачев на пятачке подправил пас партнера, и «Трактор» приблизился к спасению. А затем стал совсем близок к нему, потому что на последней минуте ярославец Байрон Фрейз, ткнувший клюшкой в пах Григорию Дронову, нарвался на удаление.

Но спастись не удалось. Забил не «Трактор», а его противник: Алексеев попал со своей половины в пустые ворота.

«Локомотив» повел в серии со счетом 3:1, и для победы в ней ему не хватает всего одного выигрыша. Обладателем Кубка Гагарина он может стать уже в среду, когда в пятом матче примет «Трактор» на своей площадке.

Алексей Доспехов