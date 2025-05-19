В Таганроге за подделку медзаключения будут судить механика морского судна

В Таганроге механик морского судна пытался подделать медицинское заключение. Об этом сообщают в транспортной прокуратуре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Установлено, что местный житель обратился в службу капитана таганрогского морского порта для продления диплома вахтенного механика морского судна. К заявлению он приложил медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к работе. При этом фактически горожанин не проходил обследование.

Ситуацией заинтересовалась таганрогская транспортная прокуратура. Ведомство передало материалы проверки в следственные органы. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о подделке и использовании заведомо поддельного официального документа (ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ).

Мария Хоперская