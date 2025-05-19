Россиянин Шварцман выиграл квалификацию к гонке Indy 500

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман, выступающий под израильской гоночной лицензией, стал победителем квалификации к гонке Indy 500 в рамках этапа американской серии Indycar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Indycar — главная серия гонок на машинах с открытыми колесами в Северной Америке. Главным событием сезона считается престижная гонка Indy 500, которая проходит на автодроме Indianapolis Motor Speedway. Траса имеет овальную форму, длина одного круга составляет 4 023 метра. Вместе с этапом «Формулы-1» и гонкой на выносливость «24 часа Ле-Мана» Indy 500 входит в «Тройную корону автоспорта».

Шварцман стал первым с 1983 года дебютантом, победившим в квалификации. Он преодолел дистанцию за 232,790 миль/час. Второе место занял японский пилот Rahal Letterman Lanigan Racing Такума Сато (232,478 мили/час) Такума Сато. Тройку лучших замкнул мексиканец Пато О'Уорд из McLaren (232,098).

Гонка пройдет 25 мая. В прошлом году ее победителем стал американец Джозеф Нюгарден из команды Penske.

Роберту Шварцману 25 лет. Он является чемпионом «Формулы-3» (2019), а также вице-чемпионом «Формулы-2» (2021). Ранее Шварцман выступал под российским флагом, однако с 2022 года принимает участие в соревнованиях под израильской гоночной лицензией. В октябре он провел одну тренировку за команду Sauber в рамках Гран-при Мексики «Формулы1».

Таисия Орлова