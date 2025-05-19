Суды в России ежегодно ликвидируют около 2,5 тыс. благотворительных организаций

Около 2,5 тыс. благотворительных организаций ежегодно ликвидируют в России в судебном порядке, сообщила директор департамента законодательства в сфере НКО Минюста Светлана Кузнецова. Она пояснила, что речь идет о фондах, учредители которых совершают «недобросовестные действия».

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«Мы полагаем, что есть необходимость и, с одной стороны, упростить вопрос ликвидации: не обязательно для этого судебный порядок, чтобы организация перестала осуществлять свою деятельность. И в то же время следует рассмотреть, наверное, действующее законодательство»,— сказала госпожа Кузнецова на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по ТАСС).

Согласно российскому законодательству, если иск о ликвидации составлен госструктурой, то дело рассматривается в порядке административного судопроизводства. Суд принимает решение о принятии или отклонении заявления в течение пяти дней. Общий срок судебного процесса не должен превышать двух месяцев с момента регистрации иска. В случае отсутствия возражений от истца, решение суда о ликвидации вступает в силу спустя месяц.

Полина Мотызлевская