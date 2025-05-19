В Ярославле прогнозируют грозу

Местами по Ярославлю и области в ближайшие часы пройдет гроза. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В некоторых районах гроза пройдет вместе с ливнем. Ожидается также усиление ветра с порывами 15 метров в секунду. В министерстве подчеркивают, что неблагоприятная погода сохранится до конца суток 19 мая.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном. Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов»,— советуют в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой неделе в Ярославле дневная температура воздуха не опустится ниже +15°С, но и не поднимется выше +22°С.

Алла Чижова