Ярославцев ждет теплая неделя

В Ярославле на этой неделе дневная температура воздуха не опустится ниже +15°С, но и не поднимется выше +22°С. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В понедельник в городе прогнозируется +18°С и дождь, во вторник похолодает до +15°С и также ожидаются осадки. В среду и четверг будет +18…+19°С и облачно, но без дождя. Осадки вернутся в пятницу, этот день будет самым теплым на неделе — +22°С. В субботу прогнозируют +21°С и небольшой дождь.

По ночам будет +5…+10°С, возможны осадки в виде дождя.

Алла Чижова