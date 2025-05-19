Летние лагеря определили тренды

Детский отдых в российских лагерях подорожал на 15-20 %, при этом смены стали короче, а в топе появились новые языковые программы, сообщили “Ъ FM” в Российском союзе туриндустрии. Бизнес подстраивается под новостную повестку, расширяя программы от видеоблогинга до школы БРИКС. Сколько стоят экспресс-курсы на каникулах? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Школьники проведут каникулы в образовательных лагерях. Этот сегмент демонстрирует повышенный спрос со стороны клиентов, делятся участники рынка. А в связи с этим расширяется и ассортимент программ: искусственный интеллект, IT, роботехника, медиаконтент, лингвистические курсы, включая языки БРИКС. Одна из московских частных школ, что работает в режиме дневного лагеря, запустила китайское направление для детей от шести до 14 лет и с носителями языка. 12-дневная смена стоит 60 тыс. руб. плюс питание. А вот английское направление там же почему-то дороже на 12 тыс. руб.

Этим летом можно научиться кататься на роликах или на скейте всего за пять дней. Цена составляет 35 тыс. руб. Примерно столько же стоит курс по развитию эмоционального интеллекта. На лагеря рядом с домом, а не у моря, приходится основная загрузка, замечает генеральный директор сервиса Incamp.ru Елена Рыженкова: «Москвичи с удовольствием отдыхают в Подмосковье, жители Санкт-Петербурга — в Ленинградской области и так далее. Тематика разнообразна. Языки, кроме английского и китайского, мелькают скорее как исключение, потому что большую группу детей сложно набрать. Что касается цен, путевки действительно дорогие, "средний плюс". Это не только отдых, но и это образовательный компонент, а также высококлассные условия размещения. 10-дневная программа стоит порядка 300 тыс. руб., и для российского сегмента это максимум. А так средняя стоимость путевки в Подмосковье — порядка 70-80 тыс. руб. до двух недель».

Разлив мазута в Черном море негативно сказался не только на детских здравницах Анапы, но и на всем Краснодарском крае. Там возник дефицит бронирований, говорит руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова: «Геленджик, Туапсе и Сочи, по данным Роспотребнадзора, не задеты мазутом. Поскольку у людей есть страх и тревожность, то и в эти лагеря продажи путевок упали на 30-40%. Снижайте цены — то есть, по идее, рынок должен так реагировать. Но за счет того, что у лагерей очень большая расходная часть, они просто физически не могут этого сделать. Цены поднялись. Муниципальные лагеря — от 5% до 10%, коммерческие — от 12% до 25%, и есть какие-то лагеря, где стоимость отдыха выросла до 30% по сравнению с 2024 годом».

Средняя цена путевки в оздоровительные лагеря в России — 50-60 тыс. руб., в познавательные, что сложнее по организации и затратам на кадры, вдвое дороже. При этом смены теперь короче. Вместо трех недель стало 18 дней, в Московской области практикуют формат 10 дней. Исключение — федеральные площадки, но на «Артек» и «Орленок» приходится всего 20% коммерческих путевок. В 2025 году цена летней смены там составляет от 80 тыс. руб. до 125 тыс. руб. за три недели. Что касается корпоративных заказчиков, у них запрос на преемственность поколений, делится основатель сети детских лагерей Enjoy Camp Александр Медведев: «Корпорации хотят, чтобы мы им помогли вовлечь детей в то, чем занимаются их родители.

Классная история — вовлечение детей в профессию. Мне кажется, что в лагерях сделать это намного проще и эффективнее, чем в любом другом образовательном формате в виде кружка или школы. Например, компания, которая занимается морскими перевозками: под них делали тематику смены, вот именно под их запрос. Учили детей пользоваться картами, компасом, узлы разные вязать. Во все наши образовательные программы — и видеоблогинг, и киносъемка, и английский язык, и робототехника, и предпринимательство — везде внедрили элементы искусственного интеллекта. Создание роликов, презентаций».

Вместе с программами на базе искусственного интеллекта в тренде запросов школьного отдыха финансовая грамотность и лагеря будущих лидеров. Одна из самых дорогих, в том числе по набору спикеров из топовых университетов, детская школа БРИКС — 520 тыс. руб. с человека.

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Аэлита Курмукова