Суд постановил взыскать с «ОРБ Нижний» 2 млн рублей за вред почвам

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ОРБ Нижний» 2 млн руб. ущерба почвам от деятельности богородского полигона. Деньги должны поступить в бюджет округа, сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Инспекторы ведомства проверяли предприятие в 2023 году. Было установлено, что полигон негативно влияет на почву: отбор проб показал превышение концентраций загрязняющих веществ.

Росприроднадзор рассчитал ущерб, но добровольно возмещать его «ОРБ Нижний» отказался, поэтому ведомство обратилось в суд. Там ответчик указывал на нарушения, которые якобы были допущены при отборе проб, но суд решил, что процедура полностью соответствовала всем нормам. Также суд учел, что ранее юрлицо и ответственного работника предприятия привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»).

В итоге арбитраж полностью поддержал требование Росприроднадзора. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Елена Ковалева