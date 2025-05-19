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обновлено 12:09

Краснокамск и Пермь может подтопить из-за холостых сбросов КамГЭС

Из-за увеличения холостых сбросов через плотину Камской ГЭС на Воткинском водохранилище возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации для Перми и Краснокамска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, сегодня в реках Пермского края возможны как подъемы, так и спады уровней воды. Местами в реках Каме, Вишере, Колве и Косьве сохранится затопление пониженных участков поймы.

На реке Косьве возможно сохранение неблагоприятной гидрологической ситуации.

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