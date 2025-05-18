В Ростовской области пожарные потушили 9 техногенных возгораний за день

В Ростовской области за минувшие сутки, 17 мая, произошло 11 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в регионе произошло три загорания сухой растительности и четыре дорожно-транспортных происшествия. Всего за прошедшие сутки МЧС задействовали в работе 164 специалиста и 41 единицу техники.

В ГУ МЧС России по Ростовской области также напомнили, что в воскресенье, 18 мая, местами по региону пройдут грозовые ливни с градом и ветром с порывами до 23 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +17°С до 24°С.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на улице Штахановского в Ростове загорелся рыбный цех. Огонь распространился на 400 квадратных метрах. Спустя два с половиной часа пожарные ликвидировали возгорание.

Мария Хоперская