Рособрнадзор: ЕГЭ можно сдать и без репетитора

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выразил мнение, что ЕГЭ можно сдать без репетитора. По его словам, репетитор не нужен, если школьный учитель «не натаскивает, а учит понимать смыслы».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Анзор Музаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Можно сдать без репетитора. Я надеюсь, что всем повезло, что (есть.— ''Ъ'') хороший учитель, который в течение школьного обучения не натаскивает, а именно учит понимать смыслы, логически мыслить и вообще раскрывает тему, и не остается белых пятен. Вот в этом случае точно репетитора не нужно, я вам гарантирую»,— сказал господин Музаев на горячей линии, посвященной итоговой аттестации в 2025 году (цитата по ТАСС).

Он отметил, что родители прибегают к услугам репетиторов, когда речь идет о поступлении в вуз с высоким конкурсом.

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля. Пересдачи назначены на 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена зарегистрированы более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года.

Полина Мотызлевская