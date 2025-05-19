КДК РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» Станковича в матче с «Ростовом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера московского «Спартака» в финальном матче «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России против «Ростова». Об этом сообщил глава КДК Артур Григоряьнц, слова которого приводит ТАСС.
Деян Станкович
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
15 мая «Ростов» одержал гостевую победу со счетом 2:1, «Спартак» завершил выступление на Кубке России. В компенсированное после второго тайма время Станкович получил две желтые карточки и был удален.
«Рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи встречи. Станкович приглашен на заседание, которое состоится в четверг», — заявил Григорьянц.
На прошлой неделе КДК оштрафовал Станковича на 250 тыс. рублей. После спорного эпизода в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» он показал жест, которым обычно изображают отсчет денег, намекнув на предвзятость судей.
1 июня «Ростов» и московский ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России. Матч пройдет на столичном стадионе «Лужники».