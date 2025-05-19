КДК РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» Станковича в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение главного тренера московского «Спартака» в финальном матче «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России против «Ростова». Об этом сообщил глава КДК Артур Григоряьнц, слова которого приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деян Станкович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Деян Станкович

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

15 мая «Ростов» одержал гостевую победу со счетом 2:1, «Спартак» завершил выступление на Кубке России. В компенсированное после второго тайма время Станкович получил две желтые карточки и был удален.

«Рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, который после получения красной карточки выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи встречи. Станкович приглашен на заседание, которое состоится в четверг», — заявил Григорьянц.

На прошлой неделе КДК оштрафовал Станковича на 250 тыс. рублей. После спорного эпизода в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» он показал жест, которым обычно изображают отсчет денег, намекнув на предвзятость судей.

1 июня «Ростов» и московский ЦСКА сыграют в Суперфинале Кубка России. Матч пройдет на столичном стадионе «Лужники».

Таисия Орлова