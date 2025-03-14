Проходка правого перегонного тоннеля до станции «Театральная» начнется 17 марта

Проходка правого перегонного тоннеля до будущей станции «Театральная» самарского метрополитена начнется 17 марта. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава региона подвел итоги совещания, в котором принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По словам губернатора, «разрешить вопрос без федеральной помощи было невозможно».

В настоящее время идет отделка станции «Театральная», монтаж инженерных сетей, лестничного схода станционного комплекса, соединение левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой на одном из пусковых комплексов.

Андрей Сазонов