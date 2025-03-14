Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проходка правого перегонного тоннеля до станции «Театральная» начнется 17 марта

Проходка правого перегонного тоннеля до будущей станции «Театральная» самарского метрополитена начнется 17 марта. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава региона подвел итоги совещания, в котором принял участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По словам губернатора, «разрешить вопрос без федеральной помощи было невозможно».

В настоящее время идет отделка станции «Театральная», монтаж инженерных сетей, лестничного схода станционного комплекса, соединение левого перегонного тоннеля с вентиляционной шахтой на одном из пусковых комплексов.

Андрей Сазонов