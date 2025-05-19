Китайский «дрононосец» Jiu Tian совершит испытательный полет до конца июня

В Китае планируют к концу июня отправить на первую миссию беспилотник Jiu Tian («Небесная высь») , максимальная дальность полета которого достигает 7 тыс. км. Аппарат способен нести до 100 барражирующих боеприпасов или малых дронов, сообщает South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALEX PLAVEVSKI / EPA / ТАСС Фото: ALEX PLAVEVSKI / EPA / ТАСС

Первый вылет Jiu Tian ознаменует начало расширения китайскими ВВС дистанции боя, доступной их беспилотникам. В случае успешного вылета последует серия дополнительных испытаний, прежде чем БПЛА поступит на вооружение регулярной армии.

Максимальная высота, которой может достигать Jiu Tian, достигает 15 тыс. м, размах крыла составляет 25 м. Летательный аппарат может перевозить до 6 т грузов.