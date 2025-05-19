На Ставрополье устранили незаконную свалку площадью 1 тысяча квадратных метров

На Ставрополье полностью ликвидировала незаконную свалку на площади свыше 1 тыс. кв. м в селе Правокумском после вмешательства прокуратуры. Участок с бытовыми отходами, расположенный вблизи реки Кума, обнаружили в ходе проверки, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«Компания, ответственная за территорию, не предпринимала необходимых действий для устранения загрязнения в нарушение экологических норм»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением законодательства об охране окружающей среды.

Николай Аксенов