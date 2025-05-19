Обвиняемую в отравлении сына жительницу Миасса лишили родительских прав

Миасский городской суд лишил родительских прав на трех детей местную жительницу, которую обвиняют в отравлении двухлетнего сына наркотиками (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Горожанка во время заседания объясняла, что намерена воспитывать и содержать своих троих детей. По словам жительницы Миасса, находясь в СИЗО, она продолжает общение с семьей и рассчитывает на поддержку близких. Однако с учетом позиции прокурора, обстоятельств смерти мальчика и личности обвиняемой иск о лишении ее родительских прав удовлетворили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте следственный отдел по Миассу управления СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. По версии следствия, она неоднократно вводила сыну с помощью шприца наркотические средства, чтобы он не плакал и не кричал. Тело мальчика обнаружили 22 января. Судмедэкспертиза показала, что ребенок погиб из-за отравления метадоном. Мать заключили под стражу.

Виталина Ярховска