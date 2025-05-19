В СКФО инвестируют 1,4 млрд рублей в выращивание бананов

Регионы Северо-Кавказского федерального округа начали замещать импорт экзотических фруктов собственным производством. Так в Ставропольском крае готовится проект по промышленному производству бананов с инвестициями в 1,4 млрд руб., сообщил первый заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович в эфире телеканала «Россия 24».

По информации Цемаховича, Северная Осетия уже наращивает объемы производства спаржи и обеспечивает значительную долю российского рынка этой культурой. В Дагестане планируется организовать выращивание киви.

«Мы стараемся с точки зрения основного кита экономики и сельского хозяйства поддерживать или импортозамещать часть продукции, которая планируется к производству на территории Северного Кавказа»,— отметил Андрей Цемахович.

Николай Аксенов