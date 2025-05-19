Центрсибнедра снова продает участок гравия в Томске, снизив цену на 30%

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) повторно выставил на торги право пользования участком «Томское» для разведки и добычи песчано-гравийных, валунно-гравийно-песчаных и валунно-глыбовых пород. Предыдущие торги, объявленные в апреле 2025 года, не состоялись из-за отсутствия заявок, следует из данных информационной системы ГИС «Торги». Начальная цена, согласно объявлению, снижена на 30% до 44,3 млн руб. Предыдущая стоимость составляла 63,4 млн руб.

Заявки принимаются до 27 мая, а сами торги намечены на 30 мая. Лицензия предоставляется на 25 лет. Размер сбора за участие составляет 65,4 тыс. руб., а шаг аукциона – 4,4 млн руб. Площадь участка – 1,36 кв. км.

Участок расположен в пределах города Томска в русле реки Томь. Запасы по категории С1 составляют 1,5 млн кубометров. По информации Росгеолфонда, лицензия на разведку и добычу месторождения с сентября 2020 года принадлежала АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в Сибирский центр логистики).

Лолита Белова