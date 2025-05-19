Средняя сумма потребкредита в Челябинской области выросла на 1,3%

В апреле средний размер потребительского кредита, выданного жителям Челябинской области, составил 161 тыс. руб. Это на 1,3% больше, чем в марте 2025 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране показатель за месяц увеличился на 1,7% до 175,9 тыс. руб. Самый сильный рост среднего чека потребкредита зафиксировали в Свердловской (+8,3%), Иркутской (+8,2%) и Кемеровской (+6,0%) областях, а также в Красноярском (+5,2%) и Пермском (+4,4%) краях. Однако в некоторых регионах размер займа, наоборот, уменьшился — в Краснодарском крае (-7,2%), Самарской области (-5,2%), Москве (-2,9%), Ставропольском крае (-2,8%) и Ростовской области (-2,7%).

Как отмечают в НБКИ, средний чек потребкредита в целом по стране растет третий месяц подряд на фоне стабилизации количества выданных займов. Это стало следствием ужесточения макропруденциальных лимитов. Так как выросла доля клиентов с более высоким персональным кредитным рейтингом, банки готовы увеличивать им размер займа.

Виталина Ярховска