Отлично, Константин!
Российский часовщик Константин Чайкин очень удачно выступил на аукционе Phillips, состоявшемся 10 мая в Женеве. Общая выручка достигла 43,4 млн швейцарских франков (более $52 млн).
Разумеется, что основную массу сборов торгов Watch Auction: XXI обеспечили давно являющиеся фаворитами серьезных коллекционеров наручные часы марок Patek Philippe, Rolex, а также настольные часы Breguet Pendule Sympathique Clock No. 1. Они были изготовлены известнейшим часовым реставратором Франсуа-Полем Журном в 1991 году и теперь выкуплены мастером за $6,6 млн (мировой рекорд для настольных часов) для собственного музея, находящегося в стадии формирования. Также успеха добились настольные «секретные» (со спрятанным механизмом) часы Cartier Portico Mystery Clock No. 3 1924 года, которые были проданы за $4,7 млн (мировой рекорд для настольных часов Cartier).
Что касается господина Чайкина, то его прототип самых тонких в мире механических часов ThinKing толщиной 1,65 мм продался за 508 тыс. швейцарских франков (более $600 тыс.). Это самый высокий ценовой показатель для часов мастера на коммерческих аукционах. ThinKing впервые с момента презентации обзавелся запланированным внешним корпусом «паланкин». При этом проданный, третий прототип часов выполнен из никелевого сплава (ранее они делались из закаленной стали), а «паланкин» — из легкого полированного титана.
Также Константин выставил на аукцион Phillips собственное живописное «селфи»: картину «Размышление над рождением времени», запечатлевшую часовщика, работающего над механизмом. Этот ход в стиле знаменитого дизайнера Джеральда Дженты, писавшего на холстах себя и свои часовые опусы, был оценен в $63 тыс.