«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Основным событием на глобальном рынке 19 мая является движение на рынке казначейского долга США, доходности продолжают идти вверх. Впервые за два месяца доходность по 30-летним облигациям превысила 5%, 10-летние облигации — 4,52%. 7-10 базисных пунктов — рост доходности по всему рынку. Какие решения могут принимать инвесторы в связи со сложившейся обстановкой? Куда вложить миллион рублей и более? Или стоит остаться в стороне и подождать? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

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Олег Богданов: США лишились самого высокого инвестиционного рейтинга агентства Moody’s. И теперь главная проблема — переоценка государственного долга. Все это происходит на фоне того, что Дональду Трампу и новой американской администрации очень нужно снизить долговую нагрузку и дефицит бюджета для того, чтобы не платить большие проценты по облигациям. Только по купонам в 2025 году ожидается выплата больше $1 трлн. 19 мая президенты России и США проведут переговоры по Украине. И тема с американским государственным долгом потенциально выступает негативным фоном для команды Трампа. Они не могут серьезно давить ни на одного глобального игрока в мире — ни на Российскую Федерацию, ни тем более на Китайскую Республику, это все знают и понимают. Рост доходности негативно повлияет на все рынки, прежде всего на рынки акций. Американский доллар будет падать, а цена на золото расти в контексте недоверия к госдолгу. Это важная тенденция, которую все инвесторы должны учитывать.

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